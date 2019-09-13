Националисты проведут в Таллине пикет в поддержку выхода Эстонии из Европейского союза.
Об этом сообщает агентство новостей RuBaltic. Ru.
Митинг пройдет завтра, 14 сентября, на площади Свободы.
Организаторы акции заявляют, что результаты референдума по членству постсоветской республики в Евросоюзе, прошедшие 14 сентября 2003 года, якобы были сфальсифицированы властями.
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