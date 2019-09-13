Зеленскому посоветовали заняться йогой, а не пытаться вернуть Крым

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует успокоиться и начать тренировать выдержку, например, занимаясь йогой, а не строить планы по "возвращению" Крыма. Такое заявление сделала депутат Государственной думы России Наталья Поклонская.

Ранее президент Украины пообещал бороться за "возвращение" Крыма не только словами. Он подчеркнул, что продумал несколько форматов, говорить о которых пока рано. Однако он намекнул, что один из них предусматривает консультации по вопросу "возвращения" Крыма с президентом США.

"Пусть занимаются своими странами и тренируют выдержку, не лезут в дела других. Есть масса способов успокоиться: йога, медитация, наконец - дельфинотерапия. В Крыму хорошие места, могу подсказать", - ответила на планы украинского лидера Поклонская.

Она добавила, что ей жаль разочаровывать Зеленского, но перспектив у каких-либо форматов по возвращению Крыма в состав Украины нет. "Разочарую нынешнего президента Украины, который пришел к власти и стал руководить страной уже в том состоянии, в котором она есть, то есть без Крыма, поэтому винить себя за делишки предшественников не надо и обольщаться насчет себя тоже не стоит. У крымчан свой президент, за которого мы все голосовали - это Владимир Путин", - заключила депутат.

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