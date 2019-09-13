США вернут похищенные у России документы за подписью Николая II

Соединенные Штаты передадут России похищенные в 90-е годы из архивов документы эпохи Николая II. Торжественная церемония с участием посла США в Москве состоится 18 сентября в резиденции главы дипломатической миссии.

"В Спасо-Хаусе состоится официальная церемония передачи российской стороне 16 исторических документов за подписью императора Николая II, похищенных из российских архивов в начале 1990-х годов", - отметили в пресс-службе посольства США.

Документы удалось обнаружить в результате расследования, проведенного американским Министерством внутренней безопасности, подчеркнули дипломаты.

Напомним, церемония передачи России исторических документов посольством США проводится не в первый раз. В 2016 году американской стороной были возвращены 28 документов, вывезенных из страны более 20 лет назад незаконно. Среди них были указы за подписью императоров Петра I, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.

Ранее "Правда.Ру" писала, что последние два года оказались самыми кризисными в современной истории отношений США и России, американские дипломаты стали участниками "дипломатической окопной войны". Об этом рассказал посол Соединенных Штатов Джон Хантсман.

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