Соединенные Штаты передадут России похищенные в 90-е годы из архивов документы эпохи Николая II. Торжественная церемония с участием посла США в Москве состоится 18 сентября в резиденции главы дипломатической миссии.
"В Спасо-Хаусе состоится официальная церемония передачи российской стороне 16 исторических документов за подписью императора Николая II, похищенных из российских архивов в начале 1990-х годов", - отметили в пресс-службе посольства США.
Документы удалось обнаружить в результате расследования, проведенного американским Министерством внутренней безопасности, подчеркнули дипломаты.
Напомним, церемония передачи России исторических документов посольством США проводится не в первый раз. В 2016 году американской стороной были возвращены 28 документов, вывезенных из страны более 20 лет назад незаконно. Среди них были указы за подписью императоров Петра I, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.
Ранее "Правда.Ру" писала, что последние два года оказались самыми кризисными в современной истории отношений США и России, американские дипломаты стали участниками "дипломатической окопной войны". Об этом рассказал посол Соединенных Штатов Джон Хантсман.
Читайте также: Посол США: использовать протесты в Москве в своих целях не планируем
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Карауловым экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.