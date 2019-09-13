Зеленский готовится к следующему обмену заключенными с Россией

Киев готовится ко второму этапу переговоров по обмену заключенными с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на форуме YES.

"Сейчас мы готовим другие списки и ждем следующий этап обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске и в "нормандском процессе", - сказал глава государства.

Напомним, 7 сентября между Россией и Украиной прошел обмен заключенными по формуле "35 на 35" человек. Москва передала Киеву режиссера Олега Сенцова и моряков, задержанных в ноябре минувшего года в Керченском проливе за нарушение государственной границы.

Киев передал России одного из ключевых свидетелей по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing. Также в Москву прибыл освобожденный из-под стражи под личное поручительство журналист Кирилл Вышинский. Как позднее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, о новом скором обмене говорить преждевременно.

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