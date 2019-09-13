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Глава Финляндии осудил идею Зеленского о продлении санкций против РФ

Мир print

Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал призыв главы Украины Владимира Зеленского оставить санкции против Российской Федерации в силе.

Глава постсоветской республики выступил с соответствующим предложением на форуме "Ялтинская европейская стратегия", сообщает ТАСС.

Выступавший же после Владимира Зеленского Саули Ниинистё отметил, что санкции так и не смогли разрушить российскую экономику. Поэтому, заявил президент Финляндии, Европе, возможно, стоит попытаться договориться с Россией.

Ведь удалось же, напомнил Ниинистё, Москве и Киеву договориться об обмене заключенными.

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Темы ялта форум россия санкции украина финляндия зеленский
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