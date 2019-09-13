Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал призыв главы Украины Владимира Зеленского оставить санкции против Российской Федерации в силе.
Глава постсоветской республики выступил с соответствующим предложением на форуме "Ялтинская европейская стратегия", сообщает ТАСС.
Выступавший же после Владимира Зеленского Саули Ниинистё отметил, что санкции так и не смогли разрушить российскую экономику. Поэтому, заявил президент Финляндии, Европе, возможно, стоит попытаться договориться с Россией.
Ведь удалось же, напомнил Ниинистё, Москве и Киеву договориться об обмене заключенными.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Карауловым экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.