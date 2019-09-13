Президент Филиппин разрешил стрелять в коррумпированных чиновников

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил гражданам страны стрелять в чиновников, требующих взятки, однако не убивать их. Об этом сообщает местное издание Manila Bulletin.

"Если вы оплачиваете налог, сбор или получаете справку, а чиновники при этом просят взятку - ударьте их. Если же у вас есть оружие, то можете стрелять по ним, однако не убивайте, потому что в ходе разбирательств вы можете не получить помилования", подчеркнул глава государства.

Дутерте уверен, что коррупция глубоко укоренилась почти в каждом чиновнике. Президент пообещал, что тот, кто выстрелит во взяточника, "не будет отправлен в тюрьму, а будет только серьезно наказан физически".

Филиппинский лидер также заявил, что если случай взяточничества произойдет в его администрации, то он позволит обратившемуся с жалобой ударить виновного по лицу.

Ранее Дутерте заявил, что убьет своего сына Паоло в случае подтверждения обвинений в наркоторговле. В сентябре в отношении Паоло Дутерте было начато сенатское расследование по обвинению со стороны оппозиционного политика. Последний утверждает, что сын президента был членом синдиката, который осуществлял поставки наркотиков из Китая.

Читайте также: Президент Филиппин придумал жестокую казнь для коррупционеров