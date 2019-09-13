Литва впервые закупит крупнотоннажную партию российского СПГ

Литва впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного природного газа.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает "Коммерсант".

Согласно предоставленной информации, сырье с проекта "Ямал СПГ" перегрузили во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky, которое теперь направляется в Клайпеду — портовый город в Литве.

Покупателем, сообщает "Коммерсант", выступила литовская энергетическая государственная корпорация Lietuvos energijos tiekimas.

Авторы материала отмечают, что в текущем году закупки СПГ Литвой из-за серьезного снижения цен выросли. Значимую роль для Вильнюса стало играть российское сырье.

Но если ранее речь шла о поставках небольшими танкерами со среднетоннажного проекта "Новатэка", то сейчас в Клайпеду впервые придет крупнотоннажный груз.