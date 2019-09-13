Литва впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного природного газа.
Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает "Коммерсант".
Согласно предоставленной информации, сырье с проекта "Ямал СПГ" перегрузили во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky, которое теперь направляется в Клайпеду — портовый город в Литве.
Покупателем, сообщает "Коммерсант", выступила литовская энергетическая государственная корпорация Lietuvos energijos tiekimas.
Авторы материала отмечают, что в текущем году закупки СПГ Литвой из-за серьезного снижения цен выросли. Значимую роль для Вильнюса стало играть российское сырье.
Но если ранее речь шла о поставках небольшими танкерами со среднетоннажного проекта "Новатэка", то сейчас в Клайпеду впервые придет крупнотоннажный груз.
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