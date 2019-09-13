Соединенные Штаты Америки направят 150 своих солдат на северо-восток Сирии.
Об этом пишет американское издание The New York Times, сообщает агентство новостей РИА.
Военнослужащие США будут вести патрулирование совместно с армией Турции. Таким образом Вашингтон планирует нормализовать пошатнувшиеся отношения с Анкарой.
Отметим, что в данный момент в Сирии находится порядка 1 тысячи военных Соединенных Штатов Америки.
Вашингтон, напомним, заявлял о начале вывода войск из Сирии в январе текущего года, но так и не выполнил задуманное.
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