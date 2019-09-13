Перед визитом действующего президента США Дональда Трампа жители Балтимора установили в городе фигуру, изображающую главу государства в образе крысы.
Об этом сообщают "Известия".
Возле фигуры активисты установили плакат с лозунгом "Борись с фашизмом — останови Трампа!".
Ранее, напоминают "Известия", Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что Балтимор, крупнейший города штата Мэриленд, "кишит крысами".
Отметим, что президент США прибыл в Балтимор вчера, 12 сентября.
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