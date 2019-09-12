Deutsche Bank назвал угрозу финансовой системе Европы

Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг заявил о возможном крахе финансовой системы Европы. По мнению Севинга, снижение ставок по депозитам до минус 0,5% Европейским центральным банком станет "тяжелым бременем" для европейских финансово-кредитных организаций, а также их клиентов.

"В долгосрочной перспективе это решение приведет к краху финансовой системы", - подчеркнул гендиректор Deutsche Bank.

Аналитики Deutsche Bank подсчитали, что отрицательная ставка принесет организации убытки в сотни миллионов евро только в этом году. Убытки от снижения ставок по депозитам до минус 0,5% потерпят и другие европейские банки. Результаты исследования рейтингового агентства Scope Ratings подтверждают, что европейские банки потеряли в общей сложности 23 миллиарда евро с 2014 года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в 2016 году Дональд Трамп хотел взять кредит в Deutsche Bank. Организация с осторожностью отнеслась к заявке Трампа, поскольку тогда он был кандидатом на пост президента США и мог использовать заемные средства в своей предвыборной кампании.

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