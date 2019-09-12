В Министерстве иностранных дел России рассказали о том, зачем американские СМИ растиражировали новость о "шпионе" Олеге Смоленкове. По мнению российских дипломатов, это делалось с целью ударить по Дональду Трампу перед началом предвыборной кампании в США.
Также внешнеполитическое ведомство России направило запрос в Интерпол на получение информации о местонахождении Олега Смоленкова в США.
Многие американские СМИ указывают на причину, по которой Смоленкова решили вывезти из России. Это произошло якобы перед встречей Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергей Лаврова в 2017 году. Американские спецслужбы боялись, что Трамп может вскрыть информатора США в российском правительстве.
Позже Центральное разведывательное управление США опровергло эту информацию.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Олег Смоленков в спешке покинул свой дом в США вместе с семьей из-за приезда журналиста. К дому Смоленкова подъехала съемочная группа телеканала NBC. Когда корреспондент позвонил в дверь, к дому подъехали два внедорожника. Из них вышли молодые люди и сказали, что здесь запрещено вести съемку.
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