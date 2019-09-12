Белый дом решил выделить Украине военную помощь в размере около 140 миллионов долларов после пересмотра соответствующих программ. Об этом заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.
"Счастлив сказать, что мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине. Я говорю в целом о примерно $140 млн в качестве содействия в области безопасности Украине", - цитирует его слова агентство ТАСС.
Напомним, в конце августа американское издание Politico рассказало о распоряжении Дональда Трампа пересмотреть размер военной помощи Украине, которая ранее составляла 250 миллионов долларов. Американский лидер хотел убедиться, что эти деньги будут использованы наилучшим образом с точки зрения интересов США. На время ревизии данные средства были заморожены.
По данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил порядка 1,5 миллиарда долларов.
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