Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Европейский союз на полгода продлил индивидуальные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины. Об этом сказано в заявлении Совета Евросоюза.

"Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года", - отмечается в сообщении.

Ранее ЕС продлевал индивидуальные санкции в отношении России в марте. Тогда в список из-за Керченского инцидента включили восемь российских военных. До сегодняшнего дня в него входил 171 человек. Среди них есть граждане России и Украины и 44 юридических лица.

Сейчас против России действует несколько пакетов европейских санкций: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Ограничения по Крыму запрещают бизнесу поддерживать какие-либо связи с полуостровом.