Депутаты Рады в первом чтении поддержали законопроект о мерах подготовки к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии". Документ внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
За проект украинского лидера проголосовали 316 парламентариев при необходимых 226 голосах. "Принятие закона позволит создать условия для подготовки органов государственной власти, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпору вооруженной агрессии и ликвидации вооруженного конфликта", - отмечается в пояснительной записке к документу.
Законопроект также предлагает на законодательном уровне закрепить необходимость разработки и утверждения плана обороны Украины президентом. Именно это положение вызвало острую критику документа со стороны оппонентов Зеленского.
Оппозиция предложила альтернативный законопроект, однако профильный комитет парламента порекомендовал депутатам принять вариант, внесенный президентом.
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