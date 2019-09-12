ЛНР передаст 54 заключённых Киеву

Власти самопровозглашённой Луганской народной республики заявили о планах передать Киеву 54 заключённых, которые были осуждены еще до войны в Донбассе. Процесс передачи пройдет в районе моста на линии соприкосновения около населенного пункта Счастье.

В республике сослались на заявление главы государства Леонида Пасечника, который ранее утверждал, что ЛНР готова передавать Украине заключенных, если Киев будет готов пойти на встречу в этом вопросе.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ДНР и ЛНР собирались передать Украине четверых военнопленных в качестве "жеста доброй воли". Соответствующая договоренность была достигнута в Минске на встрече глав республик Донбасса и Виктора Медведчука. Передача пленных состоялась 28 июня в белорусской столице.

Также "Правда.Ру" публиковала заявление главы ЛНР, в котором говорилось, что Украина и Луганск "еще могут быть вместе".

Читайте также:

Медведчук: ДНР и ЛНР передали Киеву 4 военнопленных