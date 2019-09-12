Власти самопровозглашённой Луганской народной республики заявили о планах передать Киеву 54 заключённых, которые были осуждены еще до войны в Донбассе. Процесс передачи пройдет в районе моста на линии соприкосновения около населенного пункта Счастье.
В республике сослались на заявление главы государства Леонида Пасечника, который ранее утверждал, что ЛНР готова передавать Украине заключенных, если Киев будет готов пойти на встречу в этом вопросе.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ДНР и ЛНР собирались передать Украине четверых военнопленных в качестве "жеста доброй воли". Соответствующая договоренность была достигнута в Минске на встрече глав республик Донбасса и Виктора Медведчука. Передача пленных состоялась 28 июня в белорусской столице.
Также "Правда.Ру" публиковала заявление главы ЛНР, в котором говорилось, что Украина и Луганск "еще могут быть вместе".
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