Власти Ирана могут освободить от налогов производителей криптовалюты

Правительство Ирана законодательно признало, что майнинг криптовалют является самостоятельным видом промышленной деятельности. Но криптовалюты не обладают статусом платежного средства на территории страны.

Национальное налоговое управление Ирана обратилось к майнерам с предложением. Налоговики предложили упразднить все налоги на добычу криптовалюты, если майнеры вернут свою прибыль из офшоров. Майнеры утверждают, что большую часть прибыли (около 70-80%) вкладывают в производственный цикл.

Майнинг приобрел высокую популярность в Иране из-за низких цен на электричество. Однако правительство предлагает поставлять майнерам электроэнергию по экспортным ценам.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Иран собирается использовать криптовалюту для торговли с Россией. Тегеран считает перспективным направлением использование криптовалюты для ухода из-под влияния доллара, заявил глава комиссии по делам экономики Собрания исламского совета (парламента) Ирана Мохаммад Реза Пурэбрахими.

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