Правительство Ирана законодательно признало, что майнинг криптовалют является самостоятельным видом промышленной деятельности. Но криптовалюты не обладают статусом платежного средства на территории страны.
Национальное налоговое управление Ирана обратилось к майнерам с предложением. Налоговики предложили упразднить все налоги на добычу криптовалюты, если майнеры вернут свою прибыль из офшоров. Майнеры утверждают, что большую часть прибыли (около 70-80%) вкладывают в производственный цикл.
Майнинг приобрел высокую популярность в Иране из-за низких цен на электричество. Однако правительство предлагает поставлять майнерам электроэнергию по экспортным ценам.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Иран собирается использовать криптовалюту для торговли с Россией. Тегеран считает перспективным направлением использование криптовалюты для ухода из-под влияния доллара, заявил глава комиссии по делам экономики Собрания исламского совета (парламента) Ирана Мохаммад Реза Пурэбрахими.
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