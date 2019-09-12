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Макрон поддержал обвинённого в преступлениях спикера Нацсобрания

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что полностью поддерживает спикера Национального собрания Ришара Феррана. Представитель правительства Сибет Ндиай сообщила, что Ферран обладает идеальной политической биографией. Первые лица Франции выступили в поддержку спикера парламента из-за недавних обвинений в его адрес о незаконном обогащении.

По словам Ндиай, Ферран продолжает пользоваться полным доверием французского лидера Эмманюэля Макрона. Также представитель правительства отметила, что спикер парламента является человеком, который строго следует всем положениям закона. Ндиай выразила уверенность, что Ферран еще долгое время будет занимать должность главы Национального собрания.

Ранее следователи города Лилля представили доказательства того, что нынешний спикер Нацсобрания в 2011 году использовал служебное положение для незаконного обогащения. Ферран занимал пост советника регионального совета Бретани, а также был главой общество взаимного страхования "Мютюэль де Бретань". Чиновник арендовал для нужд общества помещение, которое принадлежало его бывшей жене, а также выделил 1,66 млн евро на ремонт помещения из общественных средств.

Примечательно, что это не первое обвинение в адрес Феррана по незаконному обогащению. Общественная ассоциация по борьбе с коррупцией Anticor уже обвиняла спикера Нацсобрания в незаконном обогащении, однако префектурой города Бреста закрыла дело из-за отсутствия состава преступления.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о спикере парламента Новой Зеландии, который кормил младенца прямо на заседании парламента. Таким образом он решил помочь своему коллеге, который в этот момент выступал перед депутатами с речью. 

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Темы спикер макрон франция обвинения
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