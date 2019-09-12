Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал журналистам, что помогло Израилю избежать конфликта с Россией в Сирии. По его словам, это заслуга прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Задачи российских ВВС и наших военных в Сирии противоречили друг другу. Столкновение было неизбежным, но дружба с Владимиром Путиным смогла это предотвратить. Мы с президентом России уважаем друг друга, ведем открытый диалог на равных. Говорим всегда прямо и называем вещи своими именами", - рассказал Нетаньяху.
12 сентября должны пройти переговоры Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху. Лидеры собираются обсудить дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что премьер-министр Израиля планирует до конца недели посетить Россию для встречи с Владимиром Путиным. Об этом Нетаньяху рассказал во время заседания кабинета министров в воскресение 8 сентября.
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