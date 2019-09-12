Премьер-министр Израиля посчитал Иран опасным для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что радикальная форма ислама, насаждаемая Ираном, в будущем может навредить России. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, говорить об укреплении отношений между Россией и Ираном преждевременно, поскольку позиции стран по международным вопросам не всегда совпадают.

"Самая большая опасность для будущего России - радикальный ислам. Сегодня он управляется двумя силами: первая - суннитский радикальный ислам. Большее зло - шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, пытаясь завоевать Ближний Восток", - объяснил Нетаньяху.

Премьер Израиля уверен, что в конечном итоге Иран направит "свою идеологию и оружие" не только на Израиль и Запад, но и на Россию, поскольку "он против нашей общей культуры и он хочет править миром".