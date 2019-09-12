NYT: Трамп потребовал от синоптиков изменить прогноз погоды

Президент США Дональд Трамп попросил своих помощников повлиять на сотрудников метеорологической службы. Американский лидер хочет, чтобы синоптики скорректировали прогнозы относительно урагана "Дориан", которые противоречат его заявлениям.

Как сообщает американская газета The New York Times, метеорологи лишь под угрозой увольнения согласились с заявлением Трампа о том, что ураган может достичь штата Алабама. Журналисты подчеркивают, что министр торговли Уилбур Росс лично пригрозил уволить руководство Управления океанических и атмосферных исследований.

Конфликт между президентом и синоптиками произошел после того, как офис метеорологической службы в Алабаме опроверг в Twitter слова Трампа и заявил, что ураган не затронет штат. Американский лидер потребовал от помощников вмешаться в ситуацию, чтобы "оправдать свое утверждение об угрозе урагана в Алабаме".