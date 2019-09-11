Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им Е.М. Примакова РАН Владимир Оленченко уверен, что Шотландия будет настаивать на том, чтобы сохранить членство в Европейском союзе. Таким образом он прокомментировал решение правительства Великобритании обжаловать постановление апелляционного суда Шотландии о незаконности приостановки парламента.
По мнению собеседника "Правды.Ру", в настоящее время ведущие силы Шотландии претендуют на автономию, поэтому неудивительно, что они будут настаивать на сохранении членства в ЕС, если брексит состоится.
"Вопрос сложный с правовой точки зрения, с казуистической точки зрения, экономической. Но, во всяком случае, такие заявления достаточно часто слышны от шотландских политиков", - подчеркнул эксперт.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стреджен заявила, что "прыгнуть с обрыва" заставила Великобританию экс-премьер страны Тереза Мэй, запустив сегодня процедуру брексита. Она отметила, что Шотландия против этого решения, но голос Эдинбурга "был проигнорирован".
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