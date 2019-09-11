Министр госслужбы и госбюджета Жеральд Дарманен и глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр получили письма с угрозами. По информации источников, близких с министерствам, в ведомства пришли письма с пулями.
В каждом письме находилось по три пули. В адрес Брюно Ле Мэра пришло еще два письма. В одном из них злоумышленник угрожал "разнести" его дом в департаменте Атлантические Пиренеи, где проживает мать чиновника. Во втором письме неизвестный пообещал "растереть в порошок" самого министра.
Министр экономики планирует обратиться в правоохранительные органы, чтобы они нашли автора писем.
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