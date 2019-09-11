Власти итальянской провинции решили платить желающим туда переехать

Власти Молизе, региона на юго-востоке Италии, пообещали выплачивать 700 евро ежемесячно на протяжении трех лет тем, кто согласится переехать в одну из местных деревень с населением меньше двух тысяч человек и открыть там свое дело.

Как пишет британское издание The Guardian, это может быть пекарня, канцелярский магазин, ресторан или что угодно. Участники программы могут решать самостоятельно.

Деревни региона также будут получать по 10 тысяч евро ежемесячно. На эти деньги местные власти должны развивать инфраструктуру и проводить культурные мероприятия.

По данным Национального института статистики Италии, в Молизе проживают 305 тысяч человек, при этом регион стремительно теряет население.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за последнее тридцатилетие каждый четвертый маленький городок Италии стал призраком, говорится в исследовании портала travelask.ru. С каждым годом их количество растет.

Читайте также: Почему Россия и Италия раздражают Евросоюз