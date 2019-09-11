Нетаньяху заявил о силовом захвате Западного берега реки Иордан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что если его партия одержит победу на парламентских выборах, он присоединит Западный берег реки Иордан.

Главе израильского правительства ответили в палестинском движении ФАТХ. Палестинцы утверждают, что не позволят реализовать прихоть Нетаньяху. В ФАТХ призвали мировое сообщество обратить внимание на ситуацию, которая разворачивается вокруг Западного берега реки Иордан.