Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что если его партия одержит победу на парламентских выборах, он присоединит Западный берег реки Иордан.
Главе израильского правительства ответили в палестинском движении ФАТХ. Палестинцы утверждают, что не позволят реализовать прихоть Нетаньяху. В ФАТХ призвали мировое сообщество обратить внимание на ситуацию, которая разворачивается вокруг Западного берега реки Иордан.
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