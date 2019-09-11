Американский финансовый эксперт Питер Шифф считает у Китая и России есть определенный план по наращиванию золотого запаса. О этом сообщает телеканал Fox Business.
Эксперт считает, что страны готовятся к тому времени, когда доллар перестанет быть резервной валютой.
По мнению Шиффа, власти РФ и КНР заблаговременно просчитали то, что может произойти с мировой экономикой уже в ближайшем будущем. В таком случае они проводят подготовку к переменам, которые не просто изменят мировую экономику, а полностью поменяют расстановку сил на планете.
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