В США раскрыли план России и Китая по накоплению золотого запаса

Американский финансовый эксперт Питер Шифф считает у Китая и России есть определенный план по наращиванию золотого запаса. О этом сообщает телеканал Fox Business.

Эксперт считает, что страны готовятся к тому времени, когда доллар перестанет быть резервной валютой.

По мнению Шиффа, власти РФ и КНР заблаговременно просчитали то, что может произойти с мировой экономикой уже в ближайшем будущем. В таком случае они проводят подготовку к переменам, которые не просто изменят мировую экономику, а полностью поменяют расстановку сил на планете.