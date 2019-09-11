Китай снимет дополнительные пошлины с части американских товаров

Комитет Госсовета Китая по тарифам опубликовал список американских товаров, с которых снимут дополнительные ввозные пошлины 17 сентября. В списке содержится 16 позиций.

В частности, уже через неделю от дополнительных ввозных пошлин освободят смазочный жир, смазочное масло, рыбную муку для корма, порошок люцерны посевной, опалубочную смазку, сыворотку для корма, а также другие американские товары. Отмена дополнительных ввозных пошлин будет действовать до 16 сентября 2020 года.