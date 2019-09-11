Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о своей позиции в отношении НАТО и ЕС. По его словам, Украина не должна "стоять у закрытых дверец" и проситься, чтобы ее приняли "хоть куда-нибудь".
"Мы должны в корне поменять подход к евроинтеграции. Необходимо работать и показывать конкретный результат, чтобы европейские страны сами были заинтересованы в сотрудничестве с нами", - пояснил Кулеба.
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