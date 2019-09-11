На Украине отказались "стучаться в закрытые двери" НАТО

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о своей позиции в отношении НАТО и ЕС. По его словам, Украина не должна "стоять у закрытых дверец" и проситься, чтобы ее приняли "хоть куда-нибудь".

"Мы должны в корне поменять подход к евроинтеграции. Необходимо работать и показывать конкретный результат, чтобы европейские страны сами были заинтересованы в сотрудничестве с нами", - пояснил Кулеба.