Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что США больше не будут защищать Европу. По мнению Меркель, европейским странам предстоит приложить больше усилий, чтобы обеспечить собственную безопасность.
"Европа связана с США ценностями. Но в последнее время мы замечаем, что в оборонительных действиях США в отношении Европы нет автоматизма", - пояснила Меркель.
Канцлер Германии призвала европейские страны консолидироваться и посвятить вопросу обороны особое внимание.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
Известный своими высказываниями протоиерей Димитрий Смирнов вновь взбудоражил Сеть острым заявлением.
Не только ядра обладают полезными свойствами, но и перегородки ореха, цветки, ранние листья, и даже недозрелые плоды!