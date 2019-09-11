Меркель: США потеряли статус "защитника" Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что США больше не будут защищать Европу. По мнению Меркель, европейским странам предстоит приложить больше усилий, чтобы обеспечить собственную безопасность.

"Европа связана с США ценностями. Но в последнее время мы замечаем, что в оборонительных действиях США в отношении Европы нет автоматизма", - пояснила Меркель.

Канцлер Германии призвала европейские страны консолидироваться и посвятить вопросу обороны особое внимание.