Представитель холдинговой компании GML сообщил, что в конце сентября пройдет финальный раунд судебных слушаний в Гааге по международному делу ЮКОСа. Также в компании рассказали о том, что бывшие акционеры ЮКОСа обвиняют Россию в заключении секретных сделок со свидетелями для получения "более выгодных показаний".
Обвинения были предъявлены в адрес бывшего главы правового управления ЮКОСа Дмитрия Гололобова. Против него также было заведено уголовное дело, однако, по мнению бывших акционеров нефтяной компании, обвинения против Гололобова были отозваны после заключения сделки с российской стороной. Сам Гололобов ранее утверждал, что его показания по делу ЮКОСа никак не повлияли на решение о закрытии против него уголовного дела.
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