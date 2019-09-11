Полицейские обнаружили в доме литовского депутата 50 литров самогона

Полицейские в Литве обнаружили в доме 63-летнего депутата местного городского совета Стасиса Скалаускаса 50 литров самогона. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит крупный денежный штраф или лишение свободы сроком до 5 лет.

Как уточняет агентство DELFI, сотрудники полиции нашли в доме депутата самогонный аппарат, брагу и самогон. Уголовное дело расследуется по статье "Производство, перевозка и реализация домашних крепких напитков".

"Мне это кажется странным, я с ним знаком. Это очень инициативный, активный член общества. Даже странно. Точно не на продажу, не для кого-то, разве что для личных нужд, я так думаю. Может, брату, сестре, близким. Может, настойку делать. Не знаю", - пояснил один из собеседников агентства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследовательский центр Superjob провел опрос на предмет отношения россиян к гомеопатии. Оказалось, что 45% россиян не верят в исцеляющий эффект гомеопатии. Противоположного мнения придерживаются только 20% опрошенных. Еще 35% участников опроса не смогли определиться со своей позицией.

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