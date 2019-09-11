В Литве судят двух "российских шпионов", срок 4 года и 9 месяцев

Сегодня Литовский апелляционный суд начал рассматривать дело бывших военных, которых признали виновными в шпионаже в пользу России.

В июне Шяуляйский окружной суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и девять месяцев. Этот приговор обжаловал один из осужденных, он считает его слишком суровым и просит смягчить наказание.

Адвокат фигуранта Адомас Лювинскас заявил, что не было организованной группы, поэтому "наказание должно сократиться".