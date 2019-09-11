Сегодня Литовский апелляционный суд начал рассматривать дело бывших военных, которых признали виновными в шпионаже в пользу России.
В июне Шяуляйский окружной суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и девять месяцев. Этот приговор обжаловал один из осужденных, он считает его слишком суровым и просит смягчить наказание.
Адвокат фигуранта Адомас Лювинскас заявил, что не было организованной группы, поэтому "наказание должно сократиться".
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Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
Известный своими высказываниями протоиерей Димитрий Смирнов вновь взбудоражил Сеть острым заявлением.
Не только ядра обладают полезными свойствами, но и перегородки ореха, цветки, ранние листья, и даже недозрелые плоды!