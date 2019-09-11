Украинский журналист пообещал "рассказать правду" о майдане и СБУ

Журналист Владимир Бойко сообщил, что собирается посетить генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку, чтобы сообщить ему "всю правду" о новом руководителе Службы безопасности Украины Иване Баканове.

Бойко обвинил Баканова в ряде преступлений, которые были совершены по его указу. Более того, журналист утверждает, что может раскрыть информацию о том, как СБУ вербовало стрелков для майдана, а также где хранилось оружие и кто курировал диверсии по время "революции гидности".

Бойко считает, что новый генпрокурор Рябошапка, как и вся новая власть на Украине - честна и неподкупна.