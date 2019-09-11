США ожидают от России новую военную доктрину

В США считают, что уже в ближайшее время Россия выпустит обновленную военную доктрину. Об сообщила обозреватель издания War on the Rocks Дара Массикот.

По ее словам, доктрину уже готовят Генштаб РФ совместно с другими органами исполнительной власти, и президент Владимир Путин, скорее всего, утвердит ее в 2020 году.

Автор пишет, что в документе будут изменения, отражающие новые приоритеты. Она напоминает, что в доктрину 2014 года были включены внутренние угрозы, и Россия в итоге, в частности, сформировала Росгвардию.

Массикот выражает мнение, что в новой военной доктрине сохранится акцент на невоенных мерах до и во время военного конфликта, а также на стратегиях "активной обороны" и ограниченных действий, передает НСН. Кроме того, по ее мнению, документ определит роль новых классов оружия, таких как гиперзвуковые ракеты, и искусственного интеллекта и робототехники.

Военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев сказал "НГ", что американцы не до конца понимают или делают вид, что не понимают установки и новые положения, которые намерен использовать Генштаб РФ в своих военных планах. Он уверен, что публично многое о таких планах российское военное руководство не говорит.

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