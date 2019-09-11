У МИД РФ "нет никаких ожиданий" в связи с отставкой Болтона

Позиция России в отношении США после отставки советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона не изменилась, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Напомним, накануне Дональд Трамп написал в Twitter, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Болтон в свою очередь заявил, что подал в отставку сам.

Рябков сказал РИА Новости, что увольнение Болтона - внутренее дело США. Какие-либо перестановки в составе администрации "совершенно не ведут ни к улучшению отношений, ни к их нормализации", - заявил он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать подвижек, в частности в вопросе продления ДСНВ.

"Никаких ожиданий в связи с перестановками, освобождением кого-то от должности или назначением у нас нет и быть не может. Наша позиция прежняя, мы судим по делам", - заключил дипломат.