Генсек японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что в стране был сформирован новый кабинет министров. Японская пресса отметила два основных назначения в новом кабмине.
Особый интерес у журналистов вызвал приход в правительство 38-летнего Синдзиро Коидзуми - потомственного и самого популярного политика в Японии. Еще одной обсуждаемой темой стало назначение экс-главы МИД Японии Таро Коно на позицию министра обороны.
Некоторые эксперты утверждают, что в скором времени Синдзиро Коидзуми может стать преемником премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
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