Правительство Германии осуждает новые испытания двух ракет малой дальности в Северной Корее.
Об этом заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, сообщает агентство новостей РИА.
Прошедшие сегодня запуски в КНДР противоречат решениям Совета Безопасности ООН, отметила Адебар. Германия призывает Северную Корею отказаться от дальнейших провокаций и возобновить переговоры с Соединенными Штатами Америки, добавила она.
Окончательной целью переговоров должно стать "полное, верифицируемое и необратимое" прекращение КНДР баллистической ракетной программы и программ по разработке оружия массового уничтожения, напомнила Мария Адебар.
Напомним, что сегодня утром Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря.
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