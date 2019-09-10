Берлин призвал КНДР прекратить запуски ракет и пойти на контакт с США

Правительство Германии осуждает новые испытания двух ракет малой дальности в Северной Корее.

Об этом заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, сообщает агентство новостей РИА.

Прошедшие сегодня запуски в КНДР противоречат решениям Совета Безопасности ООН, отметила Адебар. Германия призывает Северную Корею отказаться от дальнейших провокаций и возобновить переговоры с Соединенными Штатами Америки, добавила она.

Окончательной целью переговоров должно стать "полное, верифицируемое и необратимое" прекращение КНДР баллистической ракетной программы и программ по разработке оружия массового уничтожения, напомнила Мария Адебар.

Напомним, что сегодня утром Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря.