Президент Латвии выразил главе ПАСЕ свое недовольство возвращением РФ

Действующий президент Латвии Эгилс Левитс пожаловался главе Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье на возвращение России права голоса.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу главы Латвии, сообщает RuBaltic. ru.

По словам Эгилса Левитса, решение ПАСЕ о возвращении Российской Федерации удивило латышей.

Лилиан Мори Паскье отметила, что признает озабоченность Латвии. Но, подчеркнула глава ПАСЕ, решение было принято необходимостью обеспечивать соблюдения прав человека в России в дальнейшем.

Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в июньской сессии. В знак протеста тогда делегации семи государств — в том числе и Латвии — покинули сессию ассамблеи.