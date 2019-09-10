Действующий президент Латвии Эгилс Левитс пожаловался главе Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье на возвращение России права голоса.
Об этом, ссылаясь на пресс-службу главы Латвии, сообщает RuBaltic. ru.
По словам Эгилса Левитса, решение ПАСЕ о возвращении Российской Федерации удивило латышей.
Лилиан Мори Паскье отметила, что признает озабоченность Латвии. Но, подчеркнула глава ПАСЕ, решение было принято необходимостью обеспечивать соблюдения прав человека в России в дальнейшем.
Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в июньской сессии. В знак протеста тогда делегации семи государств — в том числе и Латвии — покинули сессию ассамблеи.
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