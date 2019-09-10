Глава МВД Эстонии обнаружил вред от мигрантов из Украины

Министр внутренних дел Эстонии, а также лидер политической партии EKRE Март Хельме обвинил украинских мигрантов в нанесении ущерба стране. По его мнению, граждане Украины забирают рабочие места у эстонцев, а также демпингуют. Работодатели охотно нанимают украинцев, которые готовы работать за более низкую оплату труда, чем эстонцы.

В интервью журналистам Хельме заявил, что приезжие мигранты из Украины "не наши люди". Министр утверждает, что они приезжают с целью личного обогащения.

"Эти люди становятся настоящей проблемой для Эстонии. Они уже оказывают давление на наш рынок труда, поскольку готовы получать более низкие зарплаты, чем наши граждане. Обратите внимание, что количество трудовых мигрантов из Украины в нашей стране уже исчисляется десятками тысяч", - заявил Хельме.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как нелестно высказывались в Эстонии об украинских мигрантах. Недавно их назвали "угрозой эстоноязычному населению страны".

Читайте также:

Эстония не согласна с квотами Евросоюза по приему беженцев: "белая раса в опасности"