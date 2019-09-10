Грузии предложили подумать о членстве в НАТО без Абхазии и Южной Осетии

Грузии стоит рассмотреть вариант вступления в Североатлантический альянс без Абхазии и Южной Осетии.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен, сообщает со ссылкой на Georgia Today "Лента.Ру".

Тбилиси стоит начать обсуждение возможности вступления в военно-политический блок без спорных территорий, считает экс-генсек Североатлантического альянса.

Андрес Фог Расмуссен также отметил, что в военной сфере уровень Грузии якобы всецело и полностью соответствует стандартам НАТО.

Напомним, что постсоветская республика стремится к членству в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе с 1990-ых годов.