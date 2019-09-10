Грузии стоит рассмотреть вариант вступления в Североатлантический альянс без Абхазии и Южной Осетии.
Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен, сообщает со ссылкой на Georgia Today "Лента.Ру".
Тбилиси стоит начать обсуждение возможности вступления в военно-политический блок без спорных территорий, считает экс-генсек Североатлантического альянса.
Андрес Фог Расмуссен также отметил, что в военной сфере уровень Грузии якобы всецело и полностью соответствует стандартам НАТО.
Напомним, что постсоветская республика стремится к членству в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе с 1990-ых годов.
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