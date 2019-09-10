Украина избавляется от копеек

Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, которые уже с 1 октября текущего года перестанут быть на Украине платежным средством, начнут изымать из наличного оборота.

В Facebook Нацбанка Украины сообщается, что граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение трех лет.

В течение первого года с даты изъятия их из обращения (до 30 сентября 2020 года включительно) их можно обменять во всех отделениях украинских банков, а до 30 сентября 2022 года включительно - в Нацбанке Украины и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. Они пока останутся в наличном обращении, ими можно будет рассчитываться. Но монеты, попадающие в банки, не будут возвращаться в оборот, и постепенно их станет все меньше.