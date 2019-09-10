Турция не справится с новой волной беженцев из Сирии.
Об этом в ходе своего выступления в Анкаре заявил действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство новостей РИА.
Его страна, напомнил глава государства, в общей сложности приняла порядка пяти миллионов беженцев. Приютить новых, предупредил Эрдоган, Турция не сможет.
Сдерживая поток беженцев из Сирии, Турция обеспечивает безопасность для всей континентальной Европы, уверен Реджеп Тайип Эрдоган.
Также глава государства напомнил, что необходимо зачистить территорию Сирии от террористов — тогда беженцы якобы вернутся к себе домой.
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