Медведев напомнил о притеснениях России в формате G8

Премьер РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия никогда не участвовала в сессиях G8 в полном объеме.

По его словам, когда речь касалась сфер сугубо экономики, представители стран "большой семерки" предлагали России "подождать" и приглашали только уже к готовому формату. Медведев подчеркнул нехватку легитимности, бывшую, по его словам, еще в конце нулевых.

Однако глава российского правительства добавил, что G8 была "небесполезной площадкой", так как в ее рамках можно было "в узком кругу" обсудить имеющиеся политические вызовы и проблемы.

Исключенную из состава G8 после событий 2014 года в Крыму и на востоке Украины, Россию ранее предложил позвать в следующем году на саммит "семерки" президент США Дональд Трамп. Это предложение вызвало протест практически всех прочих участников. В Кремле же заявили, что возвращение в "восьмерку" не является самоцелью для России. Об этом же напомнил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.