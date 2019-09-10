Министерство энергетики США направит на Украину делегацию для разработки плана действий на отопительный сезон в постсоветской республике.
Об этом, ссылаясь на пресс-службу посольства Соединенных Штатов Америки на Украине, сообщает телеканал RT.
Согласно предоставленной информации, команда американских специалистов обеспечит Киев необходимыми ресурсами, чтобы "Украина больше не была уязвимой при возникновении перебоев в энергоснабжении со стороны России".
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