Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг выделит 160 миллионов долларов на кампанию по борьбе с курением вейпов.
Об этом, ссылаясь на газету The Washington Post, сообщает ТАСС.
Майкл Блумберг заявил, что продающие электронные сигареты компании наживаются на американской молодежи, которая гробит вейпами свое здоровье.
Напомним, что в Соединенных Штатах Америки обострилась дискуссия о том, оказывают ли так называемые вейпы негативное влияние на здоровье. Дело в том, что в августе текущего года в Иллинойсе был зарегистрирован, предположительно, первый в стране случай смерти в результате курения электронных сигарет.
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