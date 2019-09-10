Зеленский рассказал о сфере политики, в которой у него "нет полномочий"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет полномочий, чтобы закрывать какие-либо телеканалы в стране. Об этом украинского лидера спросили жители Ровно, где Зеленский находится с рабочим визитом.

Президент Украины подчеркнул, что не планирует посягать на свободу слова в стране, поэтому не собирается закрывать украинские телеканалы, в том числе и NewsOne. Ранее Национальной совет Украины по телевидению и радиовещанию принял единогласное решение обратиться в суд, чтобы аннулировать вещательную лицензию телеканала NewsOne за "разжигание вражды".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как разрешилась ситуация с российским журналистом Кириллом Вышинским. Его более года удерживали на Украине под арестом. Недавно ВЫшинский прибыл в Россию в рамках обмена заключенными, который состоялся между Украиной и Россией.

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