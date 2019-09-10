В новом составе Еврокомиссии появится пост заместителя главы ЕК по защите европейского образа жизни.
Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе сообщила председатель нового состава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Специалист отметила, что должность заместителя главы ЕК по защите европейского образа жизни займет Маргаритис Схинас. Грек, указала Урсула фон дер Ляйен, зовет сам себя "истинным адептом Европы".
Ранее Маргаритис Схинас занимал пост главы пресс-службы Еврокомиссии.
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