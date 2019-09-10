Медведев оценил развитие российско-европейских отношений

Глава российского правительства Дмитрий Медведев оценил отношения России и Евросоюза как "нулевые".

"Мы, конечно, можем и без них прожить, но это ненормально", — отметил премьер. Он уточнил, что развиваются отношения со Словенией и рядом других стран Европы. Медведев предложил оценить новое руководство Еврокомиссии, насколько оно готово пойти на сближение, какие меры может предложить.

"Только их не нужно ничем обуславливать, потому что не мы их разрушали и не нам их восстанавливать", — подчеркнул российский премьер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ответ на призыв главы Пентагона Марка Эспера к России "быть нормальной страной", что если речь идет о подражании США, то это значит поддерживать грубые вмешательства в суверенитет других государств.

Министр обороны России Сергей Шойгу поддержал его и сказал, что лучше стране "побыть пока ненормальной".