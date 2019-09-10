Страховой ущерб, нанесенный ураганом "Дориан" Карибскому бассейну, составляет $3,5-6,5 млрд. Таковы данные компании RMS, которая занимается моделированием рисков.
Напомним, ураган обрушился на Багамские острова и прошел вдоль побережья Северной Америки. Погибли более 40 человек, разрушены 13 тысяч домов. Число жертв может быть больше, так как еще обследован не весь пострадавший регион.
В RMS отметили, что восстановительные работы обойдутся дороже, чем предполагалось. Из-за закрытия портов и поврежденных дорог будет сложнее доставить в регион рабочих и материалы.
Ранее сообщалось, что ураган добрался и до атлантического побережья Канады. Из-за него почти 500 тысяч жителей прибрежных территорий остались без электроснабжения. В район ЧС для помощи местным жителям были направлены сотни военнослужащих.
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