В США нашли новый повод для антироссийский санкций

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс провел телефонный брифинг с журналистами, на котором его спросили о вероятности введения антироссийских санкций против "Роснефти".

По словам Абрамса, Вашингтон еще далек от этого, но рассматривает такую возможность из-за деятельности компании в Венесуэле. Спецпредставитель США по Венесуэле не исключил, что в будущем на "Роснефть" могут быть наложены ограничительные меры.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Роснефть" принимала участие в разработке ответных мер в отношении стран, которые поддержали антироссийские санкции. "Роснефть" предлагала перевести поставки российского газа в европейские страны на полную предоплату. Нефтяная компания отмечает, что это "приведет к улучшению экономики "Газпрома" и ухудшению положения европейских покупателей газа", рассказал один из чиновников, знакомый с документом.

Читайте также:

Навстречу санкциям: Сделка по продаже 19,5% акций "Роснефти" "не попадает под запрет"