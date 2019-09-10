Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс провел телефонный брифинг с журналистами, на котором его спросили о вероятности введения антироссийских санкций против "Роснефти".
По словам Абрамса, Вашингтон еще далек от этого, но рассматривает такую возможность из-за деятельности компании в Венесуэле. Спецпредставитель США по Венесуэле не исключил, что в будущем на "Роснефть" могут быть наложены ограничительные меры.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Роснефть" принимала участие в разработке ответных мер в отношении стран, которые поддержали антироссийские санкции. "Роснефть" предлагала перевести поставки российского газа в европейские страны на полную предоплату. Нефтяная компания отмечает, что это "приведет к улучшению экономики "Газпрома" и ухудшению положения европейских покупателей газа", рассказал один из чиновников, знакомый с документом.
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