Британский парламент снова помешал Джонсону заблокировать брексит

Парламент Великобритании вновь отверг предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных всеобщих выборов.

Инициативу поддержали лишь 293 законодателя, что менее двух третьих состава Палаты общин. Против были 46 депутатов.

Напомним, Джонсон предложил провести досрочные выборы 15 октября после того, как палата одобрила законопроект об отсрочке Brexit на три месяца, если не будет заключена сделка с ЕС. На прошлой неделе парламент проголосовал против инициативы премьера.

Джонсон заявил, что продолжит добиваться новой сделки с Брюсселем об условиях Brexit. Он упрекнул парламент в том, что он не учитывает мнение проголосовавших за выход страны из ЕС.

Ранее Лейбористская партия заявила о намерении поддержать досрочные выборы лишь после того, как Джонсон попросит у Евросоюза об отсрочке Brexit. Он этого делать не намерен и заявляет, что Британия в любом случае покинет ЕС 31 октября.

Накануне Елизавета II утвердила закон, призванный не допустить так называемого жесткого Brexit. Документ обязывает правительство Джонсона просить ЕС об отсрочке выхода страны на 3 месяца, если стороны не достигнут сделки об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.

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